Lifan привет в РФ бюджетный седан с новым двигателем

Китайский автопроизводитель Lifan принял решение о расширении числа модификаций седана Lifan Solano II для отечественных автолюбителей. Теперь россиянам доступно авто, в подкапотном простоанстве которого расположился 133-сильный мотор.

Со времени выхода в России поднебесного седана Lifan Solano II получил 1,5-литровый агрегат с отдачей 100 лошадиных сил. Он работает в тандеме с 5-ступенчатой МКПП.

Недавно официальный портал автомобилестроителя Lifan обнародовал информацию, согласно которой под капотом новой версии Lifan Solano II расположится 1,8-литровая установка с отдачей 133 л.с. Он функционирует в паре с механической трансмиссией и вариатором. Трехпедальная версия седана стоит от 674 900 рублей, а двухпедальная обойдется от 769 900 рублей. В будущем году их цена повысится до 699 900 и 779 900 рублей.