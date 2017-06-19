С нового года около 500 такси начнут работать на газу в Астане

Автомобили такси из казахской Астаны, начиная с нового года будут работать на газу. Об этом сообщают представители медиацентра акимата столицы республики.

Вышеназванные меры должны поспособствовать улучшению экологической ситуации в городе. Отмечается, что в настоящее время в 150 машин такси внедрили газобаллоное оборудование. Местная фирма «Автогаз Трэйд» произвела закупку итальянского ГБО с названием «Landi Renzo» в количестве 750 экземпляров.

Власти столицы Казахстана подчеркивают, что в будущем году на газу начнут функционировать приблизительно 500 авто из таксопарка. Об этом информирует пресс-центр городского управления пассажирских транспортных средств Астаны. Также с 2018 года местной администрацией вводится единая цветовая палитра для государственных регистрационных автономеров такси.