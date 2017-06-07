В Китае запретят 553 моделей автомобилей

Власти Поднебесной с 1 января 2018 года намерены запретить 553 моделей, которые не соответствуют экологическим нормативам страны и имеют высокий расход горючего. Об этом сообщает местный центр автомобильных технологий.

Генсек Китайской ассоциации пассажирского транспорта Цуй Дуншу, что это количество является небольшой долей авто, которые собираются в КНР. Сообщается, что в перечень вошли Audi Q3, Mercedes-Benz C-Class и Chevrolet Cruze.

Раньше правительство Китая сообщило о стратегии, в соответствиии с которой к 2030 году в стране запретят продавать машины с ДВС. К этому времени по прогнозу экспертов, большую часть автопарка должны составить платин-гибриды, электрокары и авто с топливными элементами.

В течение 11 месяцев текущего года в КНР дилеры продали 490 750 единиц экологического транспорта. Наиболее востребованным електрокаром назвали кроссовер BAIC EC Series, проданный в количестве 64 910 экземпляров.