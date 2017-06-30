В Подмосковье могут построить завод BMW полного цикла

Немецкий автопроизводитель BMW рассматривает три региона России для строительства завода полного цикла. Правительство Подмосковья предложило особые условия строительства для концерна.

Компания BMW намерена увеличить уровень локализации производства в России и построить завод полного цикла с окрасом кузова и сваркой, однако еще не принято окончательное решение о регионе. Андрей Воробьев, губернатор Московской области, с целью привлечения инвестиций подготовил особое предложение для производителя, которое позволит начать строительство предприятия на специальных условиях.

Сейчас в Солнечногорском районе строится завод полного цикла Mercedes-Benz, где первые модели начнут собирать уже в 2019 году. Помимо BMW локализовать производство в Подмосковье планирует Subaru. Однако, в отличие от баварцев, японская компания не спешит с решением, так как спрос на автомобили в России вызывает сомнения.