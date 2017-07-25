Электрокары от Tesla получат систему обогрева батареи для зимних условий

Специалисты американской компании Tesla разрабатывают особую систему, которая позволит более эффективно использовать электрокары в морозную погоду. Отмечается, что модели получат систему обогрева батарей, которая будет препятствовать сокращению запаса хода в холодную погоду.

На страницах американского издания InsideEVs появилась информация о том, что компания Tesla планирует внедрить в свои электрокары новую систему, которая позволит сделать эксплуатацию «зелёного» автомобиля в зимний период более комфортной. Стоит напомнить, что ранее новые седаны Tesla Model 3 получили цепи противоскольжения, но в дальнейшем будут внедрены и более практичные новшества.

Разработчики сообщают, что литий-ионные аккумуляторы новых электрокаров от Tesla получат особую систему обогрева аккумуляторов. В компании отметили, что активировать обогреватель необходимо при близкой к нулевой температуре за час до начала поездки. Ожидается, что такое новшество будет актуальным для Норвегии, которая лидирует по темпам внедрения электрокаров.

Не секрет, что автомобили, как электрические, так и бензиновые или дизельные, не лучшим образом переносят холодную погоду. При морозе батарея электрокара существенно сокращает запас хода.