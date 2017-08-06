Снятый с производства Nissan XTerra снова выйдет на рынок

Руководство японской машиностроительной компании Nissan заявило о скором возвращении на рынок снятого в 2015 году кроссовера Nissan XTerra. Модель заинтересовала разработчиков, которые намерены выпустить ее обновление.

Наряду с Nissan рынок покинул и пикап Nissan Frontier, на архитектуре которого создан Nissan XTerra. По причине этого, в Nissan решили заинтересовать автолюбителей выходом нового внедорожника. Его начнут собирать на заводе компании в Миссисипи. Специалисты считают, что базой для обеих авто послужит архитектура F-альфа. Она получила обновленное оформление и новую моторную гамму.

На авторынке новинка сможет достойно соперничать с Ford Bronco, Jeep Wrangler JL и Toyota 4Runner. Продажи последнего авто в ноябре поднялись на 16%. В данный момент пока неизвестно о выпуске нового кроссовера. Вполне вероятно и смена названия машины в связи с выходом на рынок.