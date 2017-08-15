Новое поколение Hyundai H-1 появится в России во втором квартале 2018 года

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai готовится к выпуску на авторынок России минивэн H-1 нового поколения уже в первой половине 2018 года. Во многих странах автомобиль реализуют под названием Grand Starex.

Обновленный минивэн Hyundai Н-1 получил переработанные ходовые огни, а также полностью пересмотренную решетку радиатора. Помимо этого, шумаизоляция стала значительно лучше, а также была представлена версия Urban на девять мест. В Корее модель Hyundai Grand Starex можно приобрести 12-местный вариант комплектации, а также грузопассажирское исполнение на пять человек.

Минивэн нового поколения Hyundai Н-1 сохранил прежнюю линейку двигателей: дизельный объемом 2,5 литра и мощностью 140 л. с., а также объемом 2,4 литра и мощностью 159 л. с., который работает на природном газе. Клиенты могут приобрести переднеприводный и полноприводный вариант исполнения.