«АвтоВАЗ» провели боковой краш-тест универсала LADA Vesta SW Cross

В сети появилось видео с краш-тестом LADA Vesta SW Cross в кузове универсал. Сотрудники «АвтоВАЗ» провели испытание модели боковым столкновением и проверили работу систем безопасности.

В испытании принимал участие максимально укомплектованный универсал LADA Vesta SW Cross с 4 подушками, а также всеми доступными производителю системами пассивной безопасности. В автомобиль на скорости 50 км/ч влетел 950-килограммовый таран с барьером на конце.

В течение 27 секунд после столкновения сработала система ЭРА-ГЛОНАС и в целом кроссовер прошел краш-тест достаточно хорошо. Стекло задней двери уцелело, а датчики на манекене показали, что он не получил критических нагрузок. В частности он получил травму головы в пределах 21,8, что на 46 ниже критической отметки.

Помимо нормального состояния водителей, подушки безопасности сработали своевременно, батарея авто уцелела, а также топливо осталось на месте. Однако «АвтоВАЗ» остался недоволен показателями LADA Vesta SW Cross .