На eBay продают недоработанный лимузин на базе Tesla Model S

На страницах онлайн-аукциона eBay появилось объявление о продаже длинного лимузина, выполненного на базе электрокара Tesla Model S 2015 года выпуска. Стоит отметить, что модель, по словам продавца, «завершена на 90%», но стоимость автомобиля составляет 200 000 долларов (11 800 000 рублей).

Согласно данным американских автомобильных изданий, авторами проекта по созданию полностью электрического лимузина Tesla Model S выступили тюнеры из ателье Big Limos. Сообщается, что растянутый лимузин рассчитан на шестерых пассажиров, а в движение модель приводит стандартный электромотор от Tesla Model S.

Примечательно, что изначально тюнеры хотели заручиться поддержкой компании Tesla, но Илон Макс назвал проект по созданию лимузина Tesla Model S сомнительным и ненадёжным. Судя по опубликованным фото, электрокар попросту распилили на две части, удлинив колёсную базу и обновив кузовные панели.

Разработчики сообщили, что такой электрокар идеально подойдёт для участия в различных торжественных мероприятиях, а завершить модель на 100% возможно за дополнительную плату. На данный момент стоимость автомобиля на eBay составляет 200 000 долларов, но пока потенциальные покупатели готовы заплатить за лимузин лишь 30 000 долларов, что довольно далеко от заявленной цены.