Шесть автопроизводителей изменили свои ценники в РФ в декабре

Эксперты агентства "АВТОСТАТ" провели исследование рынка транспорта в России и установили, что за последние две недели декабря в РФ шесть автопроизводителей изменили свои ценники. При этом некоторые марки увеличили стоимость своей продукции в стране, но нашлись и те, которые сделали свои машины дешевле.

Китайская марка Haval изменила в РФ прайс на паркетник Haval Н2. Автомобиль подорожал в стране на 6,8-7,6%. Японский автогигант Toyota повысил стоимость нескольких комплектаций кроссовера Toyota RAV4 в России на 0,3-0,4%.

Компания Volkswagen вывела на рынок РФ комплектацию Trendline для универсала Volkswagen Passat Variant. Машина в такой версии оборудована двухлитровой дизельной установкой. Автомобиль продается за 1 919 000 рублей. При это рынок России покинул вариант модели с 1,4-литровым мотором с турбиной. В итоге, минимальная стоимость Volkswagen Passat Variant в стране повысилась на 7,9%.

В декабре в России подешевел кроссовер Geely Emgrand Х7. Китайцы сделали паркетник дешевле на 2,1-3,6%. При этом, понижение стоимости не затронуло версию паркетника с 2,4-литровым агрегатом. В РФ вернулась модель BMW 6-Series в кузове купе. Стоимость машины составляет от 4 750 000 до 5 450 000 рублей. Баварская машина подешевела в России на 1,6%.