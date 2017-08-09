Доля SUV от общего объема продаж Ford за последние 5 лет в России выросла до 50%

Доля SUV за последние 5 лет продаж Ford Sollers выросла в восемь раз и составила 48% от общего объема. В 2012 году доля внедорожников и кроссоверов Ford от продаж в России составляла всего 6%.

Специалисты сообщают, что это значительно быстрее роста сегмента в целом: пять лет назад доля кроссоверов в России составляла 28%, а в 2017 достигла 40%. Причиной увеличения доли внедорожников Ford в России стал рост спроса на данный сегмент в стране, а также обновление модельного ряда Ford, выпуск модификаций и оптимальная цена.

Представители Ford Sollers сообщили, что на этом останавливаться не намерены, и в 2018 году планируют еще увеличить сегмент. Для американского бренда внедорожники – стратегически важный сегмент, поэтому линейка SUV для России будет развиваться.

На данный момент в РФ предлагают компактный кроссовер Ford EcoSport, доля которого составляет 11% от общего объема Ford в 2017 году. Среднеразмерник Ford Kuga (31%) и внедорожник на семь мест Ford Explorer, который не так популярен и занимает всего 6% от общего объема продаж марки.