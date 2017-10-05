Great Wall откроет в России большой завод в 2018 году

Китайский машиностроительный гигант Great Wall в 2018 году откроет большой завод полного цикла на территории России. Запуск пуско-наладочных работ производственной площадки запланирован на сентябрь, а полноценный конвейер по выпуску автомобилей на предприятии стартует ближе к концу следующего года. Об этом рассказали представители компании Great Wall.

Завод компании Great Wall возводится в Тульской области с 2015 года. Китайская производственная площадка в России сможет выдавать порядка 150 000 автомобилей в год. Предприятие предоставит жителям региона 2 500 рабочих мест. В объект вложено около полумиллиарда долларов.

По данным представителей компании Great Wall, на данный момент на заводе почти завершено строительство корпусов. При этом цехи покраски и сварки уже построены. С открытием железнодорожной ветки на предприятие начнутся поставки технического оснащения.

Реализация инвестиционного проекта возложена на фирму "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус", подконтрольную компании Great Wall. Предприятие площадью 2,16 кв.м. будет включать в себя штамповочный, сварочный, сборочный и окрасочный цехи. Первое время уровень локализации предприятия составит 30%, но за пять лет работы завода эта цифра увеличится до 50%.