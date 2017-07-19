Honda запатентовала новый спорткар, который может стать NSX Type R

На страницах американских автомобильных издания появились свежие патентные изображения новой версии спорткара Honda NSX, которая получает продвинутый аэродинамический обвес. Не исключено, что таким образом разработчики патентуют Honda NSX в более экстремальной версии Type R.

Не секрет, что многие мировые производители спорткаров оснащают капоты новинок воздухозаборниками, которые выполняют охлаждающую и аэродинамическую функции. Зачастую отверстия оснащаются специальными сетками, которые препятствуют попаданию мусора в моторный отсек. Судя по новым патентным изображениям, компания Honda решила пойти по другому пути и представила революционное решение.

На патентных изображениях можно увидеть, что передний сплиттер, расположенный на бампере, имеет особую форму, которая позволяет доставлять воздух прямо в моторный отсек, не используя отверстия на капоте. Кроме того, полые крепления сплиттера также служат воздуховодами. Так, передняя часть кузова Honda NSX сохранит

В пояснительной записке сообщает, что такое решение может использоваться и ан автомобилях массового сегмента, но прежде всего аэродинамическую новику может получить Honda NSX Type R, который готовится к публичной премьере.