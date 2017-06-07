Lifan рассматривает возможность выпуска в 2018 году в России минивэна Xuanlang

Китайская автомобилестроительная компания Lifan рассматривает возможность выпуска в России нового минивэна Xuanlang. В 2018 году в стране появится новый Lifan М7.

В Китае продажи минивэна Lifan Xuanlang стартовали еще весной 2017 года. Компания планировала привезли новику в Россию уже в январе и даже назвала модель М7 специально для местного рынка.

Однако от выпуска на рынок новой модели в январе следующего года Lifan отказался. Ван Сяолун сообщил, что у минивэна М7 в России нет перспектив, поскольку данный сегмент не имеет достаточного спроса, а вкладывать миллионы в авто, которое не будет продаваться бессмысленно. Кроме того, авто необходимо сертифицировать и как минимум установить систему ЭРА-ГЛОНАС.

На данный момент специалисты изучают российский рынок, чтобы определить аудиторию покупателей и внести необходимые изменения. После исследований компания может отказаться от выпуска Lifan Xuanlang в 2018 году, однако Сяолун заверил, что выпуск всего лишь отложили.