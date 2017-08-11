В апреле 2018 года состоится официальная презентация внедорожника нового поколения Volkswagen Touareg

Немецкий автопроизводитель Volkswagen сообщил, что в апреле 2018 года во время автосалона в Пекине состоится официальная презентация внедорожника нового поколения Touareg. Однако точная дата дебюта до сих пор не известна.

Новый Volkswagen Touareg будет построен на иной базе, в результате следующая генерация получила архитектуру MLB Evo, которую ранее использовали Bentley Bentayga и Audi Q7.

Третье поколение внедорожника Touareg получит дизайн в стиле концепт-кара Volkswagen T-Prime GTE, который представили во время пекинского автошоу в прошлом году. Стоит отметить, что модель была полностью пересмотрена и получила более элегантный и современный внешний вид. Кроме того габариты новинки также увеличились.

Новая генерация внедорожника Volkswagen Touareg получит бензиновые двигатели объемом 2 и 3 литра. При этом моторная гамма пополнится дизельным агрегатом объемом 3 литра, а позднее не исключенная и гибридная силовая установка.