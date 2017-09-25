В 2018 году «АвтоВАЗ» представит новые модели LADA Vesta: R и S-Line

На сайте Роспатента появилась информация о регистрации моделей LADA Vesta R и LADA Vesta S-Line. В результате в 2018 году «АвтоВАЗ» представит две новые спортивные модификации флагманского седана.

На данный момент в базе Роспатента появились только логотипы новых модификаций, а «АвтоВАЗ» оставил в секрете какие-либо подробности о новых LADA Vesta. Автоэксперты напоминают, что модели с приставками «R» и «S» представляют собой спортивные генерации моделей.

Вероятно, LADA Vesta S-Line обзаведется стильным спортивным экстерьером, особым обвесом, который улучшит аэродинамические показатели и легкосплавные диски с низкопрофильными шинами. Специалисты считают, что LADA Vesta R станет доработанной версией с более мощным мотором, улучшенной системой тормозов и спортивной подвеской.

На данный момент «АвтоВАЗ» проводит финальные испытания Vesta Sport в кузове седан, который получил 1,8-литровую силовую установку производительностью 149 л. с.