В России отзывают 26 тысяч автомобилей Volkswagen Polo и Skoda Rapid

На официальном сайте Росстандарт разместил документ, сообщающий о новый кампании отзыва в России. Более 26 тысяч автомобилей Volkswagen Polo в кузове седан и Skoda Rapid, приобретенных в РФ, нуждаются в ремонте.

Согласно сообщению Росстандарта, в ремонте нуждаются 16 065 седанов Volkswagen Polo, а также 9 973 Skoda Rapid. Под отзывную кампанию попадают модели, реализованные на авторынке России в текущем году.

Причиной отзыва 26 038 автомобилей стала недостаточно прочно приваренная буксировочная проушина, которая включена в комплект бортового инструмента, говорится в сообщении Росстадарта. В результате во время буксировки проушина может просто оборваться из-за сильного воздействия на механизм.

Автопроизводители оповестят владельцев автомобилей Volkswagen Polo и Skoda Rapid, которые попадают под кампанию отзыва, о неисправности, и предложат предоставить транспорт в ближайший дилер-центр. Во время ремонтных работ клиентам заменят проушину буксира за счет производителя.