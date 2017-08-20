С 1 января 2018 года в России изменят номера федеральных трасс

На официальном сайте Росавтодор опубликовали документ, согласно которому с 1 января следующего года названия федеральных трасс России поменяют. В результате только дороги, объединяющие Москву с другими столицами и субъектами РФ, получат название «М».

В этом году в основном переименуют трассы М-18 «Кола» и М-20 «Псков». С 2018 года они получат названия Р-21 «Кола» и Р-23 Санкт-Петербург-Пустошка-Невель-граница с Белоруссией. В документе сказано, что букву «Р» будут использовать для трасс, которые соединяют административные центры и имеют статус регионального и федерального назначения.

Букву «А» получат трассы, которые объединяют дороги федерального назначения и подъезды к различным портам, станциям вокзала и границам других государств, а также трассы, которые являются подъездными к крупнейшим дорожным развязкам или дорогам от административных центров, не связаных с Москвой.

Стоит отметить, что постановление о переходе на новые учетные номера было принято еще 17 ноября 2010 года. Однако полное переименование дорог РФ завершится только 1 января 2018 года.