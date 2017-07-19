Названы самые популярные б/у автомобили в Москве в 2017 году

Штатные сотрудники аналитического портала «АВТОСТАТ» занялись анализом вторичного рынка Москвы. Итогом их труда выступает перечень наиболее популярных подержанных автомобилей в российской столице.

Согласно представленному отчету, наиболее востребованными среди москвичей за 11 месяцев нынешнего года аналитики считают авто отечественного бренда LADA с показателем в 22 200 экземпляров. Следом расположилась немецкая марка Mercedes-Benz с результатом в 18 200 единиц. В ТОП-10 наиболее популярных среди столичных жителей марок попали Volkswagen (16 408 штук), Ford (15 817 ед.), Hyundai (15 777 шт.), Nissan (15 675 ед.), Toyota (15 433 шт.), BMW (15 200 ед.), KIA (14 796 шт.) и Audi (10 404 ед.).

В основном реализация транспортных средств с пробегом в столице РФ за январь-ноябрь 2017 года снизилась до 270 000 машин (-10,5%). А вот согласно утверждениям экспертов, рынок новых авто в Москве вырос на 4% (187 500 ед.).