Гибридный кроссовер Lamborghini Urus выйдет в 2019 году

В 2019 году итальянская машиностроительная компания Lamborghini собирается вывести на рынок гибридный кроссовер Lamborghini Urus. Об этом сообщили обозреватели специализированного портала Auto motor und sport.

Согласно обнародованной изданием информации, итальянский гибридный кроссовер выйдет примерно через шесть месяцев после старта продаж Lamborghini Urus. Последний получил под капот 8-цилиндровый твин-турбо мотор с объемом 4,0 литра и производительностью в 650 л.с. Раньше сообщалось, что Lamborghini Urus будет первой и единственной моделью бренда, оснащенной гибридной установкой.

Помимо того сообщалось, что агрегат позаимствуют от хэтчбэка Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. В состав гибридной установки вошли 550-сильный 8-цилиндровый двигатель объемом 4,0 литра и 136-сильный электродвигатель. Общая мощность достигает 680 лошадиных сил. Стоит напомнить, что дебют первого кроссовера Lamborghini Urus прошел в начале декабря текущего года.