Третье поколение хэтчбэка Volvo V40 представят в 2018-2020 годах

Инженеры шведской автомобилестроительной компании Volvo продолжают разработку третьей генерации хэтчбэка Volvo V40. Как сообщает глава направления разработок Volvo Хенрик Грин, новинку презентуют в 2018-2020 годах, а также отмечается, что ее оснастят и ДВС, и электромотором.

Внешне третье поколение Volvo V40 будет подобно концепту Volvo 40.2, представленному в 2016 году. Авто построят с использованием архитектуры CMA, проверенной другими творениями премиальной марки.

Не так давно руководство Volvo обнародовало информацию, согласно которой в обозримом будущем Volvo откажется от оснащения своих авто традиционными двигателями. Если говорить о новом Volvo V40, под его капотом разместят бензиновые T3, T4 и T5. Среди дизелей следует выделить D3 и D4. Электромобиль Volvo V40 оборудуют аккумуляторами с разной емкостью.

Более подробной информации о хэтчбэке Volvo V40 пока нет. Сообщается, что электрический вариант будет иметь дальность хода в 400 км в стандартной версии. Запас хода топовых версий держится в секрете.