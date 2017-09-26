Рассекречены особенности нового хэтчбэка Mercedes-Benz A-Class

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz рассекретил некоторые технические характеристики нового поколения хэтчбэка A-Class. Официальная презентация новой генерации состоится в рамках автосалона в Женеве в 2018 году.

Йохен Эк, вице-президент отдела тестирования компактных авто Mercedes-Benz, сообщил, что базовая комплектация нового поколения хэтчбэка A-Class получит более простую конструкцию подвески, а спортивные модификации – особую многорычажную.

Кроме того, линейка двигателей будет представлена пятью стандартными и двумя спортивными A35 и A45 агрегатами, которые работают на бензине. Также будут доступны четыре различных мотора, работающих на дизельном топливе.

Новый Mercedes-Benz A-Class будет просторнее, а также увеличится в размерах. Следующее поколение получило улучшенную изоляцию шума. В списке оснащений хэтчбэка числится цифровая приборная панель, сенсорная система мультимедиа и навигации, а также целый набор систем активной безопасности.