Электрический Chevrolet Corvette получит 800-сильную установку

Автопроизводитель Genovation Cars готовит к выпуску электрический Chevrolet Corvette, который представят на выставке CES 9 января следующего года. Предсерийная версия Genovation GXE оснащена двумя электродвигателями мощностью 800 «лошадей».

Электрическая силовая установка Chevrolet Corvette будет работать в паре с «механикой» или «роботом» с двойным сцеплением. Момент силы электродвигателя составляет 949 Нм. Согласно представленным сведениям, разгон до первой «сотни» у электрокара занимает меньше 3 секунд при максимальной скорости в 354 км/ч.

Полного заряда аккумулятора Genovation GXE хватит больше чем на 300 км хода. Ранее компания Genovation Cars уже разрабатывала электромобиль, сконструированный на платформе Chevrolet Corvette, однако мощность двигателя составляла 600 «лошадей».

Стоит отметить, что модель в 2016 году установила мировой рекорд для электромобилей, которые допустили на дороги общего пользования, разогнавшись до 300 км/ч.