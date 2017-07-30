Во Владивостоке в 2018 году начнут собирать кроссовер Mazda CX-9

Кроссовер Mazda CX-9 в 2018 году начнут собирать во Владивостоке на совместном российско-японском заводе Mazda-Sollers. Об этом свидетельствует одобрение типа транспортного средства (ОТТС), опубликованное на официальном сайте Росстандарта.

В октябре текущего года в России стартовали продажи кроссовера Mazda CX-9. На рынке предлагают только полноприводную модель с двигателем объемом 2,5 литра, который генерирует до 231 «лошади» при моменте силы в 420 Нм. Трансмиссию дополняет «робот» с двойным сцеплением на шесть ступеней.

На данный момент Mazda CX-9 привозят из Японии, однако новое ОТТС вступит в силу 19 февраля следующего года. Согласно документу, кроссовер будут собирать на площадке в Приморском крае. В результате Mazda CX-9 станет третьей моделью автопроизводителя, которую выпускают в России. Сейчас предприятие во Владивостоке собирает кроссоверы СХ-5 и седаны Mazda 6.