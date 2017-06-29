Porsche рассекретила технические характеристики электрокара Mission E

Немецкий автопроизводитель Porsche разработал свой первый электромобиль Mission E. Компания поделилась некоторыми техническими подробностями новинки.

Электрокар Porsche Mission E получил полный привод, а также целую линейку электродвигателей. Модель будут оснащать двумя или тремя электрическими моторами. Таким образом, в различных комплектациях мощность силовой установки будет составлять 410, 545 и 680 «лошадей».

После старта продаж Mission E оснастят задним приводом, а также электродвигателями мощностью 325 и 435 «лошадей». Специально для электрокара была разработана КПП, а также самоблокирующийся дифференциал.

Запас хода Porsche Mission E составляет 500 километров, а быстрая зарядка позволяет за 15 минут восполнить 80% батареи. Изначально клиенты смогут выбрать электрокар с различной мощностью и только полным приводом, однако позднее смогут приобрести и заднеприводную модификацию.