На выставке CES в Лас-Вегасе китайцы представят конкурента Renault Twizy

9 января 2018 года в Лас-Вегасе пройдет CES (Международная выставка потребительской электроники), в рамках которой будет представлен U-Bike от китайской компании Beijing LinkData Technologies. Электрокар составит конкуренцию Renault Twizy.

Китайская фирма Beijing LinkData Technologies представила тизер электрокара U-Bike. Согласно полученному изображению, модель получила достаточно крупные передние фары, а также открытую кабину.

Официально электрокар будет представлен только в Лас-Вегасе во время выставки CES, которая начнется 9 января следующего года. На данный момент производитель Beijing LinkData Technologies скрывает какие-либо сведения о новинке, однако стало известно, что аккумуляторов U-Bike хватит на 100 км хода. Длина электрокара достигает 920 мм, а масса составляет всего 180 кг.

Новинка представлена как основной конкурент Renault Twizy. Французский электрокар весит 450 кг. Модель предлагают с двумя электромоторами мощностью 5 и 17 л.с., которые позволяют разогнаться до 45 и 80 км/ч.