"АвтоВАЗ" и "GM-АвтоВАЗ" остановят производство на зимние каникулы

В пресс-центре «АвтоВАЗ» сообщили, что в зимние каникулы, которые продлятся с 29 декабря по 8 января, производство будет остановлено. Производитель «GM-АвтоВАЗ» уточнил, что новогодние каникулы не будут накладываться на корпоративный отпуск, который в текущем году давали работникам весной и летом.

Во время плановой остановки производства предприятие будет проводить только профилактическое обслуживание. Уже с 9 января 2018 года конвейер заводов снова запустят.

На данный момент предприятие «АвтоВАЗ» работает в одну смену пять дней в неделю. Представители производителя утверждают, что плановая остановка производства никак не отразится на необходимых дилерам автомобилях.

Стоит напомнить, что на некоторых заводах «GM-АвтоВАЗ» было досрочно остановлено производство. На данный момент производитель занят переносом выпуска лифтбэка LADA Granta на завод в Тольятти из Ижевска.