Машину с тремя фарами продают за $1,5 млн

В Аризоне на аукционе RM Sotheby's представили уникальный лот - автомобиль Tucker 48 с тремя фарами, который ранее принадлежал Престону Такеру и губернатору Арканзаса Уинтропу Рокфеллеру. Машина оценивается в 1,25-1,5 млн долларов. Торги состоятся в январе следующего года.

Впервые Tucker 48 появилась на экране в 1988 году в фильме «Такер: Человек и его мечта» (Tucker: The Man and His Dream). Модель 1029 была разработана специально для президента Tucker Corporation и предоставлена Престону Такеру, который использовал авто семь лет, а затем продал Уинтропу Рокфеллеру.

Автомобиль Tucker 48 был создан по последнему слову технологий того времени: дисковая тормозная система на четырех колесах, ремни безопасности, а также силовая установка с прямым впрыском топлива. Кроме того, главной особенностью является третья фара, которая поворачивалась в сторону движения на поворотах и обеспечивала лучшее освещение.

Стоит отметить, что всего был выпущен 51 экземпляр Tucker 48. Данный лот имеет пробег в 30 000 км, поэтому на торгах RM Sotheby's начальная цена составляет 1,25-1,5 млн долларов.