Полноразмерный кроссовер Alfa Romeo получит 400-сильный двигатель

Роберто Фидели, технический директор Alfa Romeo, сообщил, что новый полноразмерный кроссовер Alfa Romeo оснастят двигателем мощностью более 400 «лошадей». Конкуренцию флагману составит Audi Q7.

Новый кроссовер будет разработан на базе удлиненного шасси, которое устанавливали на Stelvio и Giulia. Несмотря на то, что новинка и Stelvio построены на одной платформе, полноразмерник будет тяжелее на 200 кг. Автомобиль будет оснащен «умеренной» гибридной силовой установкой: турбодвигатель V4 объемом 2 литра и электродвигатель 48 V.

Роберто Фидели добавил, что мощность силовой установки будет зависеть от настроек. Таким образом, гибрид сможет генерировать от 350 до 400 «лошадей». Ожидается, что мощная новинка Alfa Romeo поступит на авторынок уже в 2020 году.

Стоит напомнить, что кроссовер Stelvio предлагают в двух комплектациях с ДВС. А в сентябре версия Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio заслужила титул самого быстрого внедорожника Нюрбургринга.