Кроссоверы Volkswagen Atlas и Tiguan Allspace получат доступные версии

Немецкие автомобилестроители намерены расширить список версий кроссоверов Volkswagen Atlas и Volkswagen Tiguan Allspace. Автомобили должны получить более доступные модификации, на что обратило внимание издание Automotive News.

Полноразмерный вседорожник Volkswagen Atlas в данное время завоевывает рынок в семиместной версии. Для этой машины разработают модификацию кросс-купе, которая получит пять посадочных мест.

Кроссовер Volkswagen Tiguan Allspace, продающийся в семиместном исполнении, представляет собой более дорогую модификацию обычного Volkswagen Tiguan нового поколения. Модель Volkswagen Atlas также должна получить пятиместный салон.

Вышеназванная информация уже подтвердилась топ-менеджерами немецкого автогиганта Volkswagen. При этом, пока нет ясности в том, когда начнутся продажи "бюджетных" Volkswagen Atlas и Volkswagen Tiguan Allspace.