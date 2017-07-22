УАЗ «Пикап» вырвался в лидеры российского сегмента пикапов

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование российского сегмента пикапов по итогам продаж новых автомобилей в ноябре 2017 года. Отмечается, что российскому грузовику УАЗ «Пикап» удалось вырваться в лидеры, опередив Toyota Hilux и Mitsubishi L200.

Аналитики сообщают, что в ноябре нынешнего года официальные дилерские центры России реализовали 624 пикапа модели, что сделало автомобиль лидером сегмента пикапов. На второй строчке рейтинга расположился японский грузовик Toyota Hilux с результатом в 367 проданных автомобилей, за которым следует ещё один «японец» – Mitsubishi L200.

Отмечается, что по итогам периода с января по ноябрь нынешнего года российский УАЗ «Пикап» реализовался в объёме 3 197 автомобилей, что позволило модели стать лидером сегмента и в годовом зачёте. Японский пикап Toyota Hilux за тот же период нашёл своих владельцев 3 097 раз и опустился на второе место.

Что касается японского Mitsubishi, то данная модель в ноябре нынешнего года сошла с витрин дилерских центров России 297 раз. С начала нынешнего года пикап приобрели 1 411 российских клиентов.