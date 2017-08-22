Краш-тест гиперкара Koenigsegg Regera за $1,9 млн показали на видео

Шведские машиностроители показали в глобальной сети видео с краш-тестом гиперкара Koenigsegg Regera. Стоимость экстремального автомобиля составляет не менее $1,9 млн. При этом производитель выпустил 80 единиц данной модели.

Видеоролик показывает несколько вариантов удара, которые может испытать гиперкар Koenigsegg Regera во время ДТП. Кроме того, шведы показали в сюжете, насколько прочен кузов автомобиля, для чего били по нему молотком.

Для гиперкара Koenigsegg Regera предусмотрена комбинированная силовая установка. В нее входит пятилитровая "восьмерка" с двумя нагнетателями, а также три электромотора. Вместе четыре двигателя выдают производительность в 1 500 лошадиных сил.

Силовая установка гиперкара Koenigsegg Regera комплектуется особой коробкой передач Koenigsegg Direct Drive (KDD), являющейся заменой привычной трансмиссии и создающей прямой привод к задней оси от ДВС. Также в "коробке" используется гидравлическая муфта, преобразовывающая крутящий момент на средней и экстремальной скоростях при стремительном наборе скорости.

Первую "сотню" гиперкар Koenigsegg Regera набирает за 2,8 секунды. Чтобы преодолеть скоростной барьер в 400 километров в час, автомобилю нужно всего 20 секунд. "Потолок" машины составляет свыше 440 км/ч.