Обновленный хэтчбек Hyundai i20 засняли на видео

В сети появился шпионский видеоролик с обновленным хэтчбеком Hyundai i20 в Индии, и машина готовится именно для индийских клиентов. В Стране пряностей автомобиль должен появиться в течение первых трех месяцев грядущего года. Ценник на машину пока не озвучивается.

Инсайдеры утверждают, что обновленный хэтчбек Hyundai i20 обзаведется фирменной шестиугольной радиаторной решеткой, схожей с той, которая используется на паркетнике Hyundai Kona. Также для новинки предусмотрена иная головная оптика, пересмотренные бамперы и видоизмененные светодиодные огни на корме. Место для номерного знака на обновленном Hyundai i20 для Индии нашлось на багажной двери автомобиля. Салон машины дополнит современная информационно-развлекательная установка с увеличенным сенсорным дисплеем.

Для обновленного хэтчбека Hyundai i20 предусмотрена кросс-версия. Она будет отличаться от стандартного исполнения модели тем, что получит "внедорожный" пластиковый обвес, расширенные колесные арки и рейлинги на крыше.

Для Hyundai i20 2019 предусмотрена 1,2-литровая силовая установка с турбонаддувом. Производительность агрегата составляет 100 л.с. Кроме того, автомобиль будет оснащаться атмосферным мотором объемом 1,4 литра тягой 90 л.с. Также для машины предусмотрен 1,4-литровый турбодизельный двигатель, о мощности которого пока не сообщается.