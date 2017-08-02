Кроссоверы Porsche Macan «примерили» классические гоночные ливреи

Немецкий премиальный бренд Porsche представил пять кроссоверов Porsche Macan, которые получили значимые для автоспортивной истории бренда гоночные ливреи. Все особые кроссоверы поучаствовали в фотосессии в туристических местах Сингапура.

На страницах европейских автомобильных изданий появились свежие фото новых кроссоверов Porsche Macan, которые получили «исторические» гоночные ливреи. Разработчики отметили, что белый цвет кузова, который сочетается с тёмно-синими и голубыми полосами, является отсылкой к гоночным болидам Porsche 1970 года, которые выступали при спонсорстве итальянской винной компании Martini & Rossi.

В 1982 году в гонках «24 часа Ле-Мана» дебютировали болиды с окрасом Rothmans, а в этом же году Porsche 956 установил новый рекорд Нюрбургринга, проехав «Зелёный ад» за 6 минут и 11,13 секунды.

Нельзя не отметить легендарную «Розовую свинью», выполненную на базе Porsche 917, которая стала настоящей звездой гонок на выносливость в 1971 году. Красные кроссоверы отсылают к Porsche 917 KH, ставшему победителем «Ле-Мана» в 1970 году.