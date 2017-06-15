Land Rover привезёт в Россию более доступный Discovery

Британская компания Jaguar Land Rover планирует вывести на автомобильный рынок России более доступную версию внедорожника Land Rover Discovery. Ожидается, что «бюджетный» SUV получит под капот 2,0-литровый бензиновый двигатель.

В базе ведомства Росстандарт появились документы одобрения типа транспортного средства для новой версии Land Rover Discovery для российского рынка. Новый вариант модели будет оснащаться 2,0-литровым бензиновым мотором семейства Ingenium, который способен генерировать 300 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент составит 400 Нм.

Кроме того, новая вариация внедорожника Land Rover Discovery получит значительно сниженный вес и окажется на 100 килограммов легче прежнего варианта исполнения.

Стоит напомним, что на сегодняшний день на российском автомобильном рынке доступен Land Rover Discovery с 3,0-литровым дизельным мотором TD6, мощность которого равна 249 лошадиным силам при 600 Нм. Кроме того, клиентам предложен и 3,0-литровый бензиновый мотор отдачей в 340 «лошадок». Дата дебюта нового Land Rover Discovery пока не озвучивается.