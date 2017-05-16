С 2018 года «GM-АвтоВАЗ» поднимет стоимость Chevrolet Niva на 10 тыс. рублей

Предприятие «GM-АвтоВАЗ», собирающее в Тольятти компактные внедорожники Chevrolet Niva, отправило рекомендации в адрес официальных дилеров бренда. Завод предлагает поднять стоимость модели на 10 тыс. рублей.

Подорожание произойдет уже с нового года. Розничная цена внедорожника Chevrolet Niva станет на 10 тыс. рублей больше. Примечательно, что ценник увеличится во всех комплектациях, включая самую доступную. Сейчас за неё придется отдать 598 тыс. рублей.

После нового года Chevrolet Niva в самом доступном варианте обойдется российским покупателям в 608 тыс. рублей, тогда как топ-модификация компактного внедорожника будет стоить 770 тыс. рублей. В целом подорожание составит 1,7%.

Стоит напомнить, что в «GM-АвтоВАЗ» в начале текущего месяца уже пересматривали ценовую политику в сторону повышения. В этот же момент увеличился гарантийный период Chevrolet Niva, который теперь составляет до 50 тыс. километров пробега или 2 лет эксплуатации.