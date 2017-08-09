Максимальная скорость электрокара Tesla Model 3 оказалась больше заявленной

Американский автолюбитель проверил, какую предельную скорость может развивать электрокар Tesla Model 3. Машину удалось разогнать до внушительных 228 км/ч, что превосходит максимальную скорость, заявленную автопроизводителем.

Владелец Tesla Model 3 опубликовал в соцсети Facebook видеоролик с разгоном своего автомобиля. Судя по описанию к видео, тест проходил на дороге общего пользования в США. При этом не уточняется, получил ли водитель штраф за нарушение скоростного режима. Скорость измерялась с помощью бортового компьютера электромобиля.

Ранее представители Tesla сообщали, что Model 3 может ускориться максимум до 224 км/ч, однако реальная скорость автомобиля оказалась на 4 км/ч больше. Напомним, что модель была представлена публике летом текущего года.

Самая дорогая комплектация Tesla Model 3 получила 262-сильный мотор и набор литий-ионных аккумуляторов, ёмкость которых составляет 80,5 кВт/ч. Стоимость электрокара стартует от 35 000 долларов, пока он остаётся самым доступным авто из всех, что предлагает американский бренд.