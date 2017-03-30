Rolls-Royce Wraith получил роскошный тюнинг от Wald International

Специалисты тюнинг-ателье Wald International, которое специализируется на доработках люксовых моделей мировых брендов, представили результаты своей работы над роскошным Rolls-Royce Wraith. Кроме того, модель получила эксклюзивные колёсные диски от студии Brixton Forged Wheels.

Представители тюнинг-ателье Wald International представили результаты своей работы над люксовым британским купе Rolls-Royce Wraith. Судя по опубликованным фото, роскошный автомобиль получил более агрессивный дизайн кузова, а также целый ряд спортивных акцентов. Так, купе оснащается широкими боковыми юбками, выполненными из карбона, а передний бампер получил два массивных воздухозаборника и пересмотренный дизайн.

Задняя часть кузова нового Rolls-Royce Wraith от ателье Wald International также получила совершенно новый и более спортивный бампер, а патрубки выпускной системы получили карбоновую окантовку. К сожалению, интерьер купе не получил никаких новшеств.

Нельзя не отметить, что люксовый Rolls-Royce Wraith получил набор эксклюзивных колёсных дисков от ателье Brixton Forged Wheels. Новые колеса получили шестиспицевый дизайн и хромированную отделку, а размерность дисков составляет 24 дюйма. Стоимость пакета дополнений пока не озвучивается.