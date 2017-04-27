«Яндекс» посоветовал, как сэкономить на такси в новогоднюю ночь

Сотрудники сервиса «Яндекс.Такси» провели исследование, целью которого было выяснить, в какое время в Москве поступает наибольшее число заказов. Таким образом, эксперты определили, когда выгоднее всего заказывать такси в преддверии Нового года и непосредственно 1 января.

В «Яндекс.Такси» отметили, что на цену поездки существенно влияет количество свободных автомобилей в районе, где находится клиент. В час пик алгоритм сервиса формирует повышающий коэффициент, который уменьшается или исчезает после снижения спроса на услугу.

Как правило, в канун Нового года люди чаще пользуются такси, из-за чего стоимость поездки растёт. В частности, 31 декабря с 15:00 такси начинает дорожать. Так, желающим сэкономить рекомендуется выехать раньше, например, в 13:00. Самый высокий спрос фиксируется с 20:00 по 20:30. Кроме того, многие водители в это время прекращают работу и отправляются праздновать Новый год.

После боя курантов работает меньше всего шоферов, из-за чего коэффициент возрастает до максимального уровня, снижаясь только к 02:00. Как правило, 1 января с 08:00 до 11:00 коэффициент уменьшается до нормы, а с 13:00 – снова начинает расти.