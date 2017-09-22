Geely в 2018 году привезет в Россию три новинки

Китайский машиностроительный гигант Geely планирует привезти в 2018 году в Россию три новинки: Geely Atlas 1.8 turbo, а также рестайлинговые Geely Emgrand X7 и Geely Emgrand 7. Данная информация озвучена пресс-службой Geely Motors.

Напомним, в нынешнем году в Россию приехал флагманский седан Geely Emgrand GT. В скором времени в РФ появится новый Geely Atlas 1.8 turbo, который станет единственным полноприводным кроссовером китайского производства, представленным в стране.

Geely рассматривает Россию как один из наиглавнейших рынков для своей продукции. До 2020 года китайцы рассчитывают продать в РФ не менее 80 000 автомобилей.

Модельная линейка Geely начала обновляться в России в 2016 году. При этом она несколько сократилась в силу низкого спроса на некоторые модели китайской марки в РФ. Кроме того, сейчас в стране наблюдается отрицательный тренд продаж Geely, о чем сообщили дилеры. По их данным, в нынешнем году, без учета декабрьских результатов, жители России приобрели 2 041 машину Geely, что на 52% меньше, чем годом ранее.

Самым высоким спросом среди моделей китайской марки в России пользуется паркетник Geely Emgrand X7. Вторым по популярности в РФ является Geely Emgrand 7 новой генерации.