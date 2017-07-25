Скончался создатель роторного двигателя Mazda Кеничи Ямамото. Один из самых важных сотрудников японского автогиганта покинул мир живых в возрасте 95 лет.

Кеничи Ямомото умер 20 декабря, однако печальная весть добралась до СМИ только сейчас. Близкие уже попрощались с усопшим, однако в память о нем в ближайшее время организуют специальное мероприятие.

В шестидесятые годы Кеничи Ямомото стал во главе проекта "47 ронинов", в рамках которого создавались серийные машины марки Mazda, движущей силой которых являлся роторный двигатель. Команда разработчиков состояла из 47 специалистов, и их первым детищем стала модель Mazda Cosmo Sport, которая ценится в нынешнее время из-за особого мотора и яркой внешности.

Позже Кеничи Ямомото стал президентом компании Mazda. Он же выступил вдохновителем создания легендарной Mazda MX-5.