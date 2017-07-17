В Сети появились рендеры новой трехдверной «Нивы»

В 2018 году на российский авторынок может выйти обновленная LADA 4x4, внешность которой до сих пор не раскрыта. Независимые дизайнеры не отказывают себе в удовольствии пофантазировать на эту тему.

Так, в Сети появились рендерные изображения внедорожника LADA 4x4, который выглядит весьма впечатляюще. Стоит напомнить, что легендарная «Нива» появилась на локальном авторынке в далеком 1977 году и заслужила любовь автомобилистов со всего мира.

Экстерьер модели имеет весьма оригинальный и узнаваемый дизайн, который попытался соблюсти независимый художник. При этом он внес в рисунок свое видение проекта LADA 4x4. Если судить по изображениям, то в их основе самая первая «Нива», производившаяся до 1993 года.

Новый трехдверный кроссовер LADA 4x4 пока существует только на бумаге. Не исключено, что в ближайшее время поступит официальная информация о том, когда российским поклонникам бренда стоит ждать обновления легендарной модели, которая за столь солидное время не перестала быть востребованной и желанной.