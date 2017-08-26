Dongfeng готовит сразу четыре новинки для России на 2018 год

Китайская компания Dongfeng анонсировала расширение российского модельного ряда бренда, который в следующем году пополнится сразу четырьмя новинками. Об этом пишет «АВТОСТАТ».

В список новинок от Dongfeng попали кроссоверы DFM 580 и DFM AX4, седан DFM А30 и хэтчбэк DFM АХ3. Всего же модельная линейка производителя в России достигнет шести автомобилей, в настоящее время на локальном авторынке уже реализуются кроссовер DFM AX7 и хэтчбек DFM H30 Cross.

Если говорить о конкретных моделях, то кроссовер DFM 580 в обновленном виде презентовали еще весной текущего календарного года. Он комплектуется камерой заднего вида уже в базовой версии и позиционируется в качестве семейного кроссовера.

Данный представитель сегмента SUV имеет моторную линейку из двух бензиновых силовых агрегатов, диапазон отдачи которых составляет от 135 до 150 лошадей. Естественно, стоимость новинок назовут ближе к старту реализации, тогда же появится и детальная информация о других российских новинках бренда - DFM АХ3, AX4 и А30.