Машины MINI получат изготовленные на 3D-принтере детали

Машины марки MINI получат изготовленные на 3D-принтере детали. Кроме того, эти элементы будут подвергаться лазерной гравировке. Всё это является частью нового сервиса MINI Yours Customised, который расширит возможности персонализации автомобилей бренда MINI.

Сервис MINI Yours Customised предусматривает использование особых изображений и узоров на дверных проекторах, боковых накладках и порогах, а также центральной консоли. Примечательно, что новой услугой британской марки смогут воспользоваться владельцы как новых, так и старых моделей MINI.

Дизайн особых элементов для автомобилей MINI можно настроить в специальном онлайн-конфигураторе. Далее оформляется заказ, который выполняется на одном из предприятий баварского автогиганта BMW. На изготовление элементов уходит несколько недель. Детали делаются таким образом, что их можно устанавливать на машину самостоятельно, но при возникновении затруднений в их установке, можно обратиться к дилерам MINI за помощью.

Производитель в рамках сервиса MINI Yours Customised предлагает определенные узоры, разные цвета деталей и иконки нескольких категорий. При этом клиент может дополнять элементы собственным текстом.