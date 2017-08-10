Фотошпионы рассекретили интерьер нового Jeep Grand Commander

На страницах американских автомобильных изданий появились первые шпионские фото интерьера нового семиместного кроссовера Jeep Grand Commander. Ожидается, что трёхрядная новинка прежде всего будет ориентирована на рынок Китая и получит эффективный гибридный мотор.

Судя по свежим шпионским фото, которые появились на страницах издания Car Wale, американские разработчики вывели на дорожные тесты новый кроссовер Jeep Grand Commander. Примечательно, что фотошпионы сфотографировали не только кузов модели, но и смогли заглянуть в салон.

Стоит отметить, что качество фотографий нового Jeep Grand Commander оставляет желать лучшего, но можно заметить, что новинка получила трёхспицевый мультифункциональный руль, перекочевавший с Jeep Grand Cherokee. Для всех пассажиров в салоне предусмотрены подстаканники, а дизайн центральной консоли остается верен корпоративному стилю.

Ожидается, что новый Jeep Grand Commander станет серийным исполнением концепта Jeep Yuntu, который дебютировал на автосалоне в Шанхае в апреле нынешнего года. Ожидается, что товарная модель будет презентована в Пекине в 2018 году. Под капотом кроссовера расположится 2,0-литровый 270-сильный мотор, а также гибридная силовая установка.