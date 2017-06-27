Mahindra готовит 9-местный кроссовер TUV300 Plus

Индийский автопроизводитель Mahindra находится в стадии разработки нового девятиместного кроссовера TUV300 Plus. В сети опубликовали первые шпионские фото удлиненного авто, а также первую информацию о новинке.

Новая модель от Mahindra представляет собой девятиместное исполнение кроссовера TUV300, поэтому получила приставку Plus. Особенностью стал удлиненный задний свет, а также задний и передний бамперы контрастного цвета. Кроме того, за вторым рядом кресел расположатся два удобных дивана друг напротив друга.

Ожидается, что новинку Mahindra TUV300 Plus оснастят дизельным двигателем объемом два литра, который способен генерировать до 120 «лошадей». Трансмиссию дополнит шестиступенчатая механическая коробка передач.

Производитель не сообщил дату официальной презентации девятиместного кроссовера, однако новый Mahindra TUV300 Plus выйдет на авторынок Индии уже в следующем году.