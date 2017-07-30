Илон Маск пообещал выпустить в 2019 году электрический пикап

Tesla выпустит электрический пикап. С таким заявлением выступил основатель американской компании Илон Маск в своем блоге.

Подписчики Илона Маска в Twitter неоднократно спрашивали у него, появится ли на рынке пикап Tesla. Накануне американский бизнесмен наконец ответил публике, что такая модель действительно выйдет в свет. При этом Илон Маск отметил, что пикап Tesla появится после того, как рынок познакомят с кросс-купе Tesla Model Y.

В своем блоге основатель Tesla признался, что пять лет он вынашивает мысль создания пикапа. По словам Илона Маска, он уже имеет некоторое представление о том, как будет выглядеть автомобиль, и какие инженерные решения применятся в нем. Бизнесмен подытожил свой ответ подписчикам заявлением, что ему не терпится построить пикап.

К слову, Илон Маск не перестает удивлять мир новинками Tesla. Так, в октябре нынешнего года он показал общественности электрический грузовик Tesla Semi. Более того, вместе с этой машиной дебютировал новый суперкар Tesla Roadster, что стало для публики сюрпризом. Оба транспортных средства поистине удивительны, ведь тягач имеет запас хода в 800 километров, что вдвое больше, чем ожидали эксперты, а родстер способен преодолеть расстояние в 1000 километров без подзарядки, и разгоняется до скорости в 400 километров в час. Грузовик отправится на конвейер в 2019 году, а продажи суперкара должны стартовать в 2020 году.