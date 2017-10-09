Кроссовер BMW X3 M получит 480-сильную "шестерку" от седана M4

Баварские машиностроители доработают "заряженный" кроссовер BMW X3 M 480-сильным агрегатом от BMW M4. Данная информация была озвучена пользователями интернет-ресурса BMW Blog.

Информаторы, ссылаясь на собственные источники, сообщили, что баварские инженеры занимаются доработкой трехлитрового рядного агрегата с шестью цилиндрами, который используется на седане BMW M3 и купе BMW M4. На данный момент производительность этой установки составляет 450 лошадиных сил, но после модернизации ее мощность вырастет до 480 л.с.

Кроссовер BMW X3 M рассматривается баварцами как соперник таких автомобилей как Audi SQ5 и Mercedes-AMG GLC63. Официальная презентация вседорожника состоится в течение будущего года. Через некоторое время после его дебюта представят и модель BMW X4 в модификации M.

480-сильный агрегат от BMW X4 также получит седан BMW M3 следующей генерации. Его дебют запланирован на 2019 год. Есть вероятность, что модернизированный мотор станет для седана частью его силовой установки mild hybrid, суммарная производительность которой составит более 500 л.с.