В ноябре Россия осталась на 6 месте в Европе по продажам LCV

Несмотря на то, что в ноябре авторынок LCV в России продолжал расти, страна осталась на шестом месте среди государств Европы. Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА) сообщает, что в ноябре количество продаж в Европе выросло на 3,2%, до 180 549 легких коммерческих авто.

Первую строчку в европейском рейтинге занимает Франция с приростом в 8,5%, до 38 739 LCV в ноябре. Следом идет Великобритания, где зафиксирована отрицательная динамика в 11,1%, до 26 486 коммерческих автомобилей. Третью позицию в рейтинге с увеличением количества продаж в 6,2% (до 26 276 единиц) занимает Германия.

Далее идет Италия с падением продаж на 9,4%, до 20 250 машин за ноябрь 2017 года. В пятерку вошла Испания, где продажи выросли на 18,4%, до 18 273 легких коммерческих автомобилей. Шестую позицию с разницей почти в 8 тысяч авто занимает рынок LCV России, где наблюдается рост реализации на 13,5%, до 10 474 машин.