Roewe представил двухмоторный электрический кроссовер Marvel X

Китайский автопроизводитель Roewe официально представил новый кроссовер с электрическим приводом, который назвали Marvel X. Ранее в сети были представлены рендерные снимки паркетника, однако теперь компания раскрыла некоторые технические характеристики.

Габариты электрического кроссовера Marvel X следующие: длина – 4 678 мм, ширина – 1 919 мм, высота – 1 616 мм, колесная база – 2 800 мм. При этом вес автомобиля достигает всего 1 759 килограмм.

Кроссовер Roewe Marvel X оснастили двумя электродвигателями, по одному на каждую ось. Первый генерирует до 116 «лошадей» на переднюю ось, а второй до 71 «лошадки» на заднюю. Электрическая силовая установка позволяет паркетнику разгоняться до 180 км/ч.

Автопроизводитель скрыл информацию о дальности хода новинки, а также о емкости литий-ионных батарей. Ожидается, что кроссовер будут предлагать только на авторынке Китая.